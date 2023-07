Cerignola, il punto sul mercato: da Leonetti a Frisenna, si lavora in uscita

CERIGNOLA – Sono giornate intense sul mercato in casa Cerignola. Proprio in queste ore potrebbe arrivare la firma di Vito Leonetti, che ha lasciato ufficialmente la Turris dopo due anni di alto livello. L’attaccante è pronto ad accettare un triennale. Per il centrocampo, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe avvenuto un sondaggio per Davide Petermann: le richieste del capitano del Foggia risulterebbero troppo alte, sembra dunque un’operazione fuori portata. Non solo over, ma anche e soprattutto under. Il direttore sportivo Elio Di Toro starebbe sondando diversi profili per arricchire il parco giovani, com’è ben noto il club ha deciso di puntare sul minutaggio. Tra questi ci sarebbe Giulio Frisenna, talentuoso centrocampista classe 2002 in forza al Licata nell’ultima stagione, si tratta di uno dei nomi più ambiti nel Girone I. Piace, inoltre, anche Umberto De Luca, terzino sinistro classe 2004 di proprietà del Genoa. In prestito al Lamezia ha realizzato due gol e un assist in 32 presenze. In porta sarà scelto un under, in tal senso si starebbe cercando una soluzione per Umberto Saracco, che potrebbe lasciare il Cerignola visti il suo status di over ed un ingaggio abbastanza oneroso. Vale lo stesso per Neglia che, nonostante le caratteristiche inclini alla filosofia di Ivan Tisci, potrebbe partire nuovamente. Non mancano le sirene per i pezzi pregiati: Capomaggio è stato richiesto dall’Ancona, su Achik, oltre al Bari, sarebbe arrivata una proposta da un altro club di Serie B, su D’Ausilio invece ci sarebbero gli occhi dell’Ascoli. In tutti e tre i casi la proposta economica è lontana dalle richieste del club che starebbe cercando di trattenerli, salvo offerte davvero irrinunciabili.

