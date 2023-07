Foggia, Nicola Canonico pronto a rompere il silenzio

FOGGIA – È una giornata chiave in casa Foggia. Oggi alle 17:30 il presidente Nicola Canonico romperà questo lungo silenzio, che ha contraddistinto delle settimane molto calde per il club rossonero. Nel corso della conferenza prevista nella sala stampa dello “Zaccheria”, saranno spiegate le motivazioni del ricorso contro la decisione del Consiglio Federale riguardante il caso Lecco, e probabilmente verranno svelate alcune delle prime scelte tecniche. Il nuovo direttore sportivo del Foggia dovrebbe essere Emanuele Belviso, che tornerebbe in Capitanata dopo l’addio avvenuto lo scorso ottobre. Si tratta di uno degli uomini più vicini a Canonico, i due hanno lavorato insieme anche a Bisceglie. In panchina il nome nuovo, spuntato nelle ultime ore, è quello di Antonio Calabro. L’ex Virtus Francavilla avrebbe, per il momento, superato la concorrenza di Michele Pazienza, Cristiano Lucarelli e Attilio Tesser, quest’ultimo destinato alla Triestina. Non è da escludere che il successore di Delio Rossi venga annunciato già oggi pomeriggio. Si registrano, nel frattempo, i primi movimenti sul mercato: nelle ultime ore è avvenuto un sondaggio per Antonio Gala, centrocampista classe 2004 di proprietà del Milan. Si lavora anche per Sylla, attaccante senegalese del Pordenone, ma in prestito all’Alessandria nell’ultima stagione. Continuano a circolare delle indiscrezioni riguardanti Francesco Deli, volto noto nel capoluogo dauno: il centrocampista del Pordenone ha infatti vestito la maglia del Foggia tra il 2017 e il 2019. Finora tutti movimenti sottotraccia, oggi qualcosa potrebbe uscire finalmente allo scoperto.

