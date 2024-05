Playoff, ufficiale: Taranto-Latina alle 20.30

Taranto-Latina, valida per il primo turno dei playoff del Girone C della Serie C, si giocherà martedì 7 maggio alle 20.30 allo stadio Erasmo Iacovone. A comunicarlo ufficialmente la Lega Pro. Va ricordato che si tratta di una gara secca, che non prevede supplementari e tiri di rigore. In caso di parità, sarà il Taranto ad accedere al secondo turno del Girone.

