Foggia, c’è la trattativa per la cessione della società. Il servizio

FOGGIA – La trattativa per la cessione del Calcio Foggia è confermata, lo stesso club di Viale Ofanto lo ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale in cui il patron Nicola Canonico ribadisce la volontà di cedere in mani serie e affidabili e le negoziazioni in corso. A far da advisor in questa trattativa c’è la MergersCorp M&A International, società leader negli Stati Uniti specializzata in finanza aziendale ed in servizi di consulenza per facilitare le acquisizioni di aziende in vari settori. Le parti lavorano verso una conclusione positiva, recita il comunicato. La stessa MergersCorp ha confermato che sono in corso trattative con un non precisato fondo di private equity americano per la potenziale cessione del club rossonero.

Settimane dunque movimentate, sono tante le notizie che rimbalzano sul futuro societario dei satanelli, una di queste riguarda addirittura Giuseppe Di Benedetto, da quasi un anno presidente della Fidelis Andria. “Da Foggia si fecero avanti già durante la gestione Pintus – ha ammesso il numero uno biancazzurro, sentito dai colleghi del quotidiano L’Attacco – declinai l’invito perché avevo altre mire. Ultimamente sono stato contattato da più di un emissario ma servono chiarezza e trasparenza, la situazione sulla debitoria mi è poco chiara…” è quanto dichiarato da Di Benedetto, lusingato dall’interesse ma volenteroso di proseguire il proprio ambizioso percorso ad Andria.

