Svolta Liberale Taranto: ‘Giochi salvati da Massimo Ferrarese’

“Il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha finalmente deciso di mantenere Taranto come sede dei Giochi, segnando una svolta cruciale nella storia dell’evento. La risposta decisa è stata una diretta conseguenza dell’intervento tempestivo del commissario Massimo Ferrarese, il quale, in soli 10 mesi, ha rimpiazzato l’inerzia del vecchio comitato”. Lo scrivono in una nota Francesco Cosa, Walter Musillo e Cosimo Festinante, consiglieri comunali di Svolta Liberale Taranto.

”La nomina di Ferrarese, avvenuta 10 mesi fa, ha segnato un cambio di rotta determinante – continuano -. Contrariamente alle voci che indicavano un mandato di un anno e mezzo, il commissario ha subito mostrato impegno e concretezza nel rimettere in carreggiata l’organizzazione dei Giochi. Mentre il precedente comitato, abbandonato dal CONI e dal ministro dello sport per l’inefficacia, dimostrava totale incapacità nell’attuare qualsiasi progetto, il nuovo corso si è dimostrato vincente”.

“L’investimento aggiuntivo di 125 milioni da parte del Governo ha ulteriormente sottolineato l’importanza strategica dei Giochi del Mediterraneo per l’Italia. La decisione del Comitato Internazionale di mantenere Taranto come sede ufficiale è un riconoscimento esplicito degli sforzi compiuti da Ferrarese e dalla sua squadra nel rilanciare l’evento”.

“Ora, con il via libera definitivo, è previsto si avvii la fase di gare per i lavori necessari alla preparazione delle infrastrutture. Un nuovo capitolo si apre dunque per Taranto e per l’Italia nel panorama sportivo internazionale”, concludono Musillo, Cosa e Festinante.

