Ospedale di Manduria, Maiorano: ‘Continuano i disagi per l’utenza’

“A distanza di poco più di un mese dalle denunce dei cittadini di Manduria, in relazione alle gravi carenze riscontrate nel nosocomio cittadino, e in particolare per la impossibilità di prenotare esami radiologici, nonostante le rassicurazioni dell’Asl, nulla è cambiato. Anzi, possiamo affermare che la situazione si è ulteriormente aggravata e che nessun tipo di soluzione è all’orizzonte”.

”Quanto accade a Manduria è specularmente riscontrabile in tutta la provincia jonica dove i servizi sanitari pubblici sono ormai al collasso. Se si pensa che la sanità rappresenta l’80% circa del bilancio regionale è evidente il totale fallimento della politica del governatore che, lo ricordiamo è alla guida della giunta pugliese ormai da quasi 10 anni. Altro che terzo mandato! Emiliano prenda atto che la sua esperienza politica è conclusa e non attenda il voto di sfiducia ma assuma una decisione responsabile; almeno una volta rispetti i cittadini pugliesi”.

Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

