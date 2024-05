Strada provinciale 13: ‘C’è preoccupazione, i lavori sono fermi’

Il 20 maggio si avvicina e tutti gli occhi sono puntati sulla Strada Provinciale 13 (Castellaneta-Castellaneta Marina). Tra appena due settimane è prevista la consegna ufficiale dopo gli interventi di adeguamento funzionale, ma la situazione preoccupa.

I lavori, avviati nell’ottobre del 2023 per ripristinare le condizioni ottimali di una strada fondamentale per la mobilità locale e l’economia del territorio, sembravano procedere secondo i piani. Tuttavia, il cantiere al momento è fermo e si teme che la data di consegna possa slittare.

La SP 13, vitale per il collegamento tra Castellaneta e la costa, registra un elevato flusso di traffico, soprattutto durante i mesi estivi. Raffele Vignola, presidente della delegazione Confcommercio, sottolinea “l’importanza cruciale di questa strada per il turismo, l’agricoltura e la vita delle comunità locali. L’attuale stagnazione dei lavori suscita preoccupazione, mentre si attende fiduciosi che il cantiere riprenda presto il suo corso, garantendo un’infrastruttura sicura ed efficiente per tutta la regione”, conclude.

