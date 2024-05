Serie C, playoff 2023/2024: ecco il tabellone definitivo

Respinto il ricorso del Taranto, avverso la penalizzazione di 4 punti in classifica, si può cominciare con i playoff di Serie C per decretare la quarta promossa, che seguirà in Serie B Juve Stabia, Cesena e Mantova. Il cammino è lungo: si comincia il 7 maggio, con gli spareggi di girone, per finire domenica 9 giugno: un mese di scontri diretti avvincenti e appassionanti. La novità di quest’anno è la presenza del Var sin dalle sfide di girone. Ecco il tabellone che riassume lo svolgimento dei playoff 2023/24:

