Team Altamura, derby e festa in città. Poi i lavori al “D’Angelo”

ALTAMURA – In Puglia, ormai da due settimane, c’è una città in festa. Ad Altamura si festeggia un traguardo storico, una bellissima prima volta, lo fanno i tifosi ma anche i calciatori biancorossi, da giorni ormai liberi da quella pressione costante avuta da fine estate fino al fatidico 21 aprile. La sconfitta contro il Bitonto non rovina assolutamente nulla di quanto fatto dai ragazzi di Giacomarro, volenterosi adesso di chiudere in bello stile con una delle gare più sentite da tutta la tifoseria murgiana. Domenica 5 maggio sarà l’ultima volta della Team tra i dilettanti, ma sarà anche il giorno del derby contro il Matera invischiato nella lotta play off, occasione per la società di organizzare la più grande delle celebrazioni di questa promozione. Dopo la partita, infatti, ci sarà la premiazione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, poi la sfilata in bus scoperto dei Leoni biancorossi per le vie centrali della città. Una passerella per l’Altamura, prima in campo, con l’ultima grande gioia, quella del derby, da regalare ad un “D’Angelo” stracolmo, poi fuori, in un vero e proprio abbraccio collettivo. La grande festa prima del duro lavoro e di un’estate intensa che proietterà la giovane società murgiana al nuovo mondo del professionismo. L’urgenza primaria riguarda i lavori di adeguamento dello stadio D’Angelo ai parametri della Lega Pro, in programma per giugno, secondo quanto trapela dalla città del pane. Più volte i dirigenti biancorossi hanno sottolineato l’importanza di questo aspetto, nodo cruciale per la programmazione del prossimo campionato di Serie C.

