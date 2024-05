Sorpresa in Bundesliga 2: tifosi tedeschi sostengono il Brindisi

“Questa curva non retrocede, liberate Brindisi Calcio“. È il doppio striscione, apparso un po’ a sorpresa, almeno per chi non conosce i fatti, durante la partita di Bundesliga 2 (equivalente della Serie B italiana) tra il Paderborn e l’Elversberg, valida per la 31a Giornata.

Ma perché questi tifosi tedeschi hanno solidarizzato con i brindisini? Sembra che alcune settimane fa, alcuni sostenitori del Paderborn abbiano visitato l’Italia facendo tappa in Puglia e a Brindisi. Un incontro con i tifosi locali avrebbe cementato questo legame.

Come è noto, la squadra biancazzurra è tornata in Serie D dopo appena un anno in C e al termine di un campionato travagliato. Ma ciò che in questo momento sembra preoccupare maggiormente sono le incertezze sul futuro, non trascurando il pesantissimo -6 in classifica con cui si ripartirà la prossima stagione.

Nonostante la retrocessione, il club continua ad avere il suo appeal: oltre all’imprenditore tedesco Peter Dohlich, che ha manifestato pubblicamente le sue intenzioni, ci sarebbe anche una cordata romana, senza dimenticare il lavoro portato avanti da Damiano Pozzessere con un gruppo di imprenditori locali.

