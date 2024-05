David, Michele Riondino miglior attore con Palazzina Laf

Il prestigioso David di Donatello per il miglior attore è stato consegnato da Eleonora Giorgi a Michele Riondino per la sua straordinaria interpretazione in Palazzina Laf. Riondino, visibilmente emozionato, ha ringraziato calorosamente tutti coloro che lo hanno sostenuto durante la sua carriera, sottolineando l’importanza di sentirsi a casa sul set e nel mondo del cinema.

L’attore ha condiviso un toccante ricordo del suo primo David nel 1974 a Taormina, esprimendo gratitudine per i cinquant’anni trascorsi nella famiglia del cinema. Inoltre, ha evidenziato il contributo del cinema pugliese, citando i film Comandante e Disco Boy, entrambi ambientati a Taranto.

Riondino ha concluso il suo discorso ringraziando la famiglia, in particolare la moglie Eva Nestori, e tutte le persone coinvolte nella realizzazione di Palazzina Laf.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author