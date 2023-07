FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla accelera per Luca Ricci. L’esperto difensore, ex tra le altre di Cesena, Varese e Catanzaro, con 53 presenze in Serie B e anche due in A, è uno dei profili attenzionati per rinforzare la retroguardia di Alberto Villa. Nelle scorse ore, in particolare, ci sarebbe stato lo sprint dei biancazzurri, pronti a chiudere la trattativa con il 34enne rimasto svincolato dopo l’esperienza alla Viterbese. Saluterà, invece, Riccardo Idda: accordo in dirittura d’arrivo con la Torres.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp