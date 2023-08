Pasquale Fazio del Catanzaro nel mirino della Virtus Francavilla

Per arricchire con qualità ed esperienza il proprio reparto difensivo, la Virtus Francavilla starebbe pensando a Pasquale Fazio. Il centrale classe ’89 è in uscita dal Catanzaro, club con il quale ha ancora un anno di contratto. L’ex Ternana, Trapani, Fidelis Andria e Juve Stabia ha vinto in carriera due campionati di Serie C ed ora, all’età di 34 anni anni, è pronto ad intraprendere una nuova avventura in Lega Pro. Fazio è finito da diversi giorni nel mirino del direttore generale biancazzurro Domenico Fracchiolla, speranzoso di portare a stretto giro nella Città degli Imperiali un difensore che vanta circa 200 presenze in Serie B ed altrettante in Serie C.

