Serie C: Lunedì 7 gironi e calendari, si parte il 3 settembre

Lunedì 7 agosto, la Lega Pro vara i tre gironi della stagione 2023/24 e i relativi calendari: l’inizio del campionato slitterà di una settimana, dal 27 agosto al 3 settembre per partire con l’organico al completo in attesa del Consiglio di Stato, in programma il 29 agosto. Il ripescaggio della Casertana, al posto del Brescia riammesso in B, sarà ufficiale proprio dopo il 29 agosto, quindi il Girone C e il relativo calendario avranno momentaneamente una X.

Ecco quindi come dovrebbe essere il nuovo Girone C: Avellino, Benevento, Brindisi, X (Casertana), Catania, Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Virtius Francavilla.

