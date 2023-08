Lecce, nel mirino il bomber montenegrino Nikola Krstovic

Dopo il controriscatto di Colombo ed in attesa che venga ufficializzato il passaggio di Assan Ceesay al Al-Fayha (club con il quale si sta cercando l’intesa economico-contrattuale) Pantaleo Corvino è a caccia di un nuovo numero 9. Il nome nuovo per quanto concerne i salentini è quello del montenegrino Nikola Krstovic, centravanti classe 2000 attualmente in forza al Dunajska Streda, società militante nel massimo campionato slovacco. L’attaccante 23enne è reduce da una stagione in cui ha messo a segno 26 gol in 35 partite. Krstovic è già nel giro della nazionale maggiore del Montenegro: lo scorso 24 marzo ha anche segnato un gol (decisivo) contro la Bulgaria in un match valevole per le qualficazioni al prossimo Europeo.

John Björkengren è stato intannto autorizzato dalla società a recarsi in Danimarca e sostenere le visite mediche per conto della società danese Randers. Nelle prossime ore verrà ufficializzata la cessione del mediano svedese, cui esperienza al Lecce è adesso giunta davvero ai titoli di coda. Il trasferimento avverrà infatti a titolo definitivo.

