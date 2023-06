Avellino a caccia del bomber: nel mirino Patierno, Malcore e Caturano

Fra le fila dell’Avellino filtra la voglia di costruire un reparto offensivo di tutto rispetto in vista della prossima stagione. Il club biancoverde, per rinforzare il proprio attacco, avrebbe pensato bene di guardare in Puglia e Basilicata. La priorità pare risponda al nome di Salvatore Caturano, attaccante di proprietà del Potenza reduce da una stagione in cui ha realizzato 17 gol in campionato. In Puglia, invece, piacciono e non poco Chicco Patierno e Giancarlo Malcore. Per quanto concerne la punta della Virtus Francavilla (autore di 19 reti in campionato) sembra ci sia già stato un primissimo contatto, ma bisognerà battere l’agguerrita concorrenza di Catania e Monopoli. Da non escludere anche un affondo per Malcore, che al momento sembrerebbe più un’alternativa che una priorità. Quest’anno, il capocannoniere dell’Audace Cerignola si è messo in mostra con addosso la casacca ofantina realizzando 15 gol in campionato. L’Avellino ha dunque messo nel proprio i tre bomber apulo-lucani. Per la trequarti, inoltre, il sogno è portare in Campania Ruben Botta, in scadenza contrattuale con il Bari e cui futuro in Puglia appare ad oggi incerto.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp