Lecce-Baroni, fumata nera: si va verso la separazione

Marco Baroni pare abbia rifiutato l’offerta di rinnovo del Lecce. Questo è quanto emerge dall’incontro che si è tenuto in mattinata fra il tecnico toscano, il direttore sportivo Stefano Trinchera ed il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Come annunciato dallo stesso diesse in conferenza pochi giorni fa, l’intenzione era trattenere Baroni sulla panchina giallorossa attraverso un nuovo accordo annuale, con adeguamento dell’ingaggio. Il tecnico, invece, sperava di strappare un biennale. Uno scoglio, quella della durata del contratto, che avrebbe fatto arenare la trattativa. Dopo due stagioni ricche di soffisfazioni, il Lecce e Marco Baroni sembrano destinati alla separazione. A complicare ulteriormente la trattativa, l’interessamento di svariati club, ma sulle tracce dell’allenatore classe ’63 ci sarebbe lo Spezia su tutti.

