Lecce, Trinchera: “L’intenzione è proseguire con mister Baroni”

In mattinata, la sala stampa dello stadio “Via del Mare” di Lecce ha ospitato una conferenza in cui hanno presidiato il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino (che aveva già parlato ieri) ed il direttore sportivo Stefano Trinchera.

Il primo a prendere parola è stato proprio Corvino, che è tornato a fare il punto sul settore giovanile: “Intanto annuncio la conferma di mister Coppitelli sulla panchina della formazione Primavera. Come di consueto l’accordo raggiunto è su base annuale, così come quello di Schipa, che resterà alla guida dell’Under 18. Sulle Primavera si è parlato tanto, forse troppo. Perché non è stata elogiata la nostra vittoria, ma si ha avuto da ridire sulla quantità di stranieri presenti in rosa. La nostra formazione Primavera è costata 360mila euro, ma nessuno ci crede. Se ci siamo orientati sul mercato straniero è perché siamo stati costretti a farlo, non potevamo accontentarci di ciò che le grandi squadre lasciavano sul nostro territorio”.

Subito dopo, ha preso parola il diesse Stefano Trinchera: “Incontreremo presto mister Baroni, così da valutare un nuovo percorso insieme. Ci sarà un confronto, ma l’intenzione è quella di proseguire con lui. Abbiamo riscattato Falcone e Colombo, ma per quest’ultimo il Milan sta esercitato il controriscatto. Se così sarà, beneficeremo di 1,5 milioni. Non abbiamo invece riscattato Pongracic, ma restiamo sulle sue tracce. Ciò che è certo, è che abbiamo le idee chiare in tutto e per tutto. L’operazione Umtiti è stata una vera e propria genialata, ma è impensabile sperare che dopo questo rilancio possa restare o tornare a Lecce”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp