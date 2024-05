Foggia, il Comune chiede un incontro a Canonico

“Abbiamo letto il comunicato del presidente Canonico che annuncia il suo disimpegno dal Calcio Foggia 1920, e appresa la sua volontà di cedere gratuitamente alla sindaca di Foggia le quote societarie in suo possesso. Una decisione che arriva a ridosso della scadenza dei termini per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro (4 giugno prossimo) e che mette il futuro della società e della squadra davanti a un bivio delicatissimo. Una decisione che impone un approfondimento immediato a Palazzo di Città, da noi già sollecitato, con il presidente Canonico, e la piena contezza dell’attuale situazione economico-patrimoniale-debitoria del Calcio Foggia 1920, per poter permettere a questa amministrazione di avviare ad horas un tavolo tecnico e individuare imprenditori che possano subentrare al presidente uscente. Da questo istante, il nostro impegno è per il futuro del Calcio Foggia 1920”. Così, in una nota, il Comune di Foggia che chiede con urgenza un incontro a Nicola Canonico.

