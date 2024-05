Serie C, speciale playoff in diretta su Teleregione

Martedì 7 maggio, a partire dalle 20:15, Teleregione trasmetterà in diretta uno speciale sul primo turno dei playoff del Girone C della Serie C. Cristina Cavallo coordinerà dallo studio i collegamenti con lo Iacovone per Taranto-Latina, con il Curcio per Picerno-Crotone e con il Monterisi per Cerignola-Giugliano. La trasmissione può essere seguita sul Canale 77 del digitale terrestre, per Puglia e Basilicata, o in streaming su www.teleregionecolor.com.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author