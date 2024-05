Il Bitonto condanna l’aggressione a mister De Leo

L’US Bitonto Calcio, in tutte le sue componenti, condanna fortemente l’aggressione subìta da mister Raffaele De Leo, tecnico della formazione Juniores, alle porte della città dopo la partita di Fasano valida per i playoff. All’allenatore bitontino tutta la vicinanza della società.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author