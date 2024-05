Taranto, blitz antidroga: due arresti e sequestro di cocaina

La lotta al traffico di sostanze stupefacenti ha visto un’intensa attività nello scorso fine settimana, culminata con l’arresto di due individui e il sequestro di numerose dosi di cocaina.

Nel centro di Taranto, l’attenzione della Squadra Mobile si è concentrata su un uomo di 39 anni, già noto alle autorità per reati legati allo spaccio. I movimenti sospetti su un monopattino tra la sua residenza e Piazza Messapia hanno attirato l’attenzione degli agenti, che lo hanno pedinato fino al momento dell’arresto, avvenuto durante uno scambio con un acquirente. La perquisizione ha portato al ritrovamento di dosi di cocaina nascoste e denaro contante.

In un’altra operazione, la Polizia ha fatto irruzione in un appartamento dove risiedeva un uomo di 54 anni, sospettato di traffico di droga. Il controllo ha portato al ritrovamento di cocaina, marijuana e attrezzature per il confezionamento della droga.

Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: uno è ai domiciliari, l’altro in carcere in attesa di processo.

