Taranto, consiglio comunale approva Rendiconto Gestione 2023

Equilibri di bilancio previsti dalla legge pienamente rispettati grazie ad una gestione amministrativa attenta e responsabile.

Questa la conclusione che ha fatto da apripista all’approvazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario del 2023. La decisione è stata adottata dal Consiglio Comunale di Taranto al termine di una seduta che, alla presenza di 31 membri (solo una assenza giustificata), aveva visto il Dirigente del Comune alla Programmazione Economico-Finanziaria, Stefano Lanza, illustrare il documento già destinatario della via libera data dai Revisori dei Conti. L’approvazione si è registrata a seguito di 18 voti favorevoli che hanno rimarcato l’ottimo risultato raggiunto dal bilancio.

“Grazie ad un’azione amministrativa mirata e all’impegno congiunto di tutti i Dipartimenti – ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci – , il Comune di Taranto continua a perseguire la strada della sostenibilità finanziaria e dell’efficienza operativa. Questo risultato rafforza la nostra determinazione nel migliorare continuamente i servizi offerti ai cittadini, mantenendo al contempo una solida disciplina fiscale. Il Rendiconto di gestione 2023 è il frutto di un lavoro di squadra che ha visto l’Amministrazione Comunale operare con trasparenza e dedizione. E a tal proposito confermiamo il massimo impegno per il welfare e la lotta all’evasione. È un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi di lungo termine per la città di Taranto, inclusa la realizzazione di progetti infrastrutturali (tanti i cantieri già avviati ed in fase di allestimento) e lo sviluppo di iniziative volte al benessere della comunità e alla crescita di una città pronta ad affrontare le impegnative sfide che l’attendono.”

