Lecce, Corvino: “Scarse risorse, vogliamo essere chiari con i nostri tifosi”

In mattinata, si è tenuta una conferenza presso la sala stampa dello stadio “Via del Mare” di Lecce. A prendere parola è stato il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino: “Ho parlato poco negli ultimi tempi. Avrei voluto farlo dopo momenti importanti come Cremona o Bergamo, ma anche dopo momenti difficili e critici. In entrambi i casi con Stefano abbiamo deciso di evitare, non volevamo rischiare di distrarre la squadra. Il presidente mi ha riportato qui tre anni fa, chiedendomi di raggiungere come primo obiettivo il riequilibrio finanziario, risanando le finanze del club, e poi di raggiungere possibilmente anche qualche obiettivo sportivo. Io però sono andato oltre, ed ho sempre detto di voler riportare il Lecce dove l’ho lasciato anni fa, sia come prima squadra che come Primavera. Quest’anno abbiamo vinto uno Scudetto in Primavera e raggiunto la salvezza in Serie A. Di norma per raggiungere questi obiettivi si fanno debiti, invece per la prima volta il Lecce ha trovato l’equilibrio finanziario. Siamo una società che ha passione per il territorio ma non abbiamo fondi e non siamo sceicchi. Possiamo solo fare del nostro meglio, ed è ciò che abbiamo fatto. A conti fatti, ci siamo salvati con un budget di circa 20 milioni di euro, se avessimo chiesto di più non ci sarebbe stata poi la parità del bilancio. Nonostante le critiche, posso dire di aver tenuto in Lecce in Serie A per sette anni, e nei quattro anni di Serie B abbiamo ottenuto tre promozioni. Forse non tutti hanno capito che le nostre possibilità non sono pari alla forza e alla passione di questa tifoseria. Lecce è una piazza da 7° o 8° posto, ma questa società per risorse non è superiore a nessuno in questo campionato. Se questo messaggio verrà compreso allora saremo molto più uniti, perché fuori da qui siamo soli. Magari un giorno arriveranno da fuori risorse più importanti, ma per ora la situazione è questa. Le mie riflessioni erano rivolte alla necessità di essere chiari con i nostri tifosi. Il presidente ha detto chiaramente che noi siamo gli ultimi, quindi chi vuole sostenerci e godersi il nostro impegno sul campo viene allo stadio, chi preferisce altro può anche non venire.”

Domani mattina si terrà una nuova conferenza stampa, in cui si parlerà di calciomercato, allenatore e gestione della rosa.

