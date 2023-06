Barletta-Ragno, incontro positivo ma c’è il vincolo Nardò

BARLETTA – Incontro positivo, giovedì pomeriggio, tra il Barletta Calcio e Nicola Ragno per la panchina biancorossa della stagione 23/24. Il tecnico molfettese ha incontrato Mario Dimiccoli in città per dar seguito al pour parler dei giorni scorsi: confronto cordiale tra le parti, ma l’accordo resta ancora lontano.

Vincolante il biennale che lega Ragno a Nardò fino al 2024. Venerdì pomeriggio, la dirigenza granata incontrerà il tecnico a Molfetta per chiarire gli aspetti principali del suo futuro in Salento. Addio praticamente certo in caso di ripescaggio in Serie C, con l’allenatore che preferirebbe continuare a cimentarsi nel girone H. Conferma, da contratto, che scatterebbe in automatico se il Nardò dovesse rimanere nei Dilettanti.

Il Barletta ha fretta di chiudere, così come l’Altamura. I murgiani sarebbero in vantaggio sui biancorossi, ma l’incontro di giovedì pomeriggio potrebbe aver assottigliato le distanze. Ragno attenderà fino a lunedì, quando potrebbe ulteriormente definirsi il futuro del Nardò. Resta da capire se le due pretendenti aspetteranno il tecnico fino all’inizio della prossima settimana.

Nessuna novità, invece, sul fronte dirigenziale: il Barletta resta su Beppe Camicia come direttore generale, ma l’ultimo contatto risale ad inizio settimana e non ci sono sviluppi. Chiacchierata anche con Umberto Quistelli per il ruolo di direttore sportivo, ma ancora nulla di concreto. Dimiccoli al lavoro su più fronti, in attesa di una conferenza stampa in cui poter chiarire ogni aspetto e ogni prospettiva della prossima stagione.

