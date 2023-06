Brindisi ancora alla ricerca di un campo da gioco omologato da indicare alla federazione per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Il rinvio a gennaio dei lavori allo stadio “Erasmo Iacovone” avrebbero in queste ore aperto all’ipotesi Taranto. I buoni rapporti tra le tifoserie potrebbero favorire questa ipotesi. I contatti sono stati avviati, così come le richieste di autorizzazioni che ora attende i passi burocratici previsti. Si attende quindi l’ufficialità per chiudere il capitolo stadio. Il Brindisi ricambierebbe poi il favore a gennaio quando la formazione tarantina sarà costretta ad indicare un nuovo campo da gioco per i lavori nell’impianto ionico. Il Brindisi sarà comunque costretto a pagare una multa per il ritardo della comunicazione previsto per ieri 15 giugno. Superato lo scoglio stadio la dirigenza brindisina dovrà completare l’iter previsto per l’iscrizione con scadenza prevista il prossimo 20 giugno.

