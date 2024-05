Fisioterapista ucciso a Poggiofranco, arrestato il presunto responsabile

BARI – Dalle prime luci dell’alba, in Canosa di Puglia, la Polizia di Stato di Bari sta dando corso all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dell’ideazione e dell’esecuzione dell’omicidio di Mauro di Giacomo, fisioterapista 63enne, ucciso con più di cinque colpi di arma da fuoco sparati da breve distanza, in largo Tauro, al quartiere Poggiofranco di Bari.

