Eccellenza: Ufficiale, dal 2024/25 torna il girone unico

Prende forma il calcio pugliese che verrà. Si è svolta una importante riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, che con il presidente Vito Tisci ha affrontato alcuni delicati argomenti relativi alla futura organizzazione dell’attività agonistica.

All’ordine del giorno il nuovo format del campionato di Eccellenza pugliese delle prossime stagioni e l’impiego dei giovani nei campionati regionali 2023/2024, argomenti già trattati nell’ambito del meeting con le società che parteciperanno ai due principali campionati dilettantistici della prossima stagione.

Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, anche per la stagione 2023/2024 è stato confermato il format dei due gironi composti da 14 squadre ciascuno (le vincenti dei due raggruppamenti effettueranno una gara di spareggio su campo neutro per determinare l’unica promozione al Campionato Nazionale di Serie D).

Il Consiglio Direttivo, sulla base di un percorso condiviso con le società intervenute nella riunione del 9 giugno a Bari, ha deliberato inoltre di tornare al format pre-Covid spalmando promozioni e retrocessioni nel prossimo triennio.

Così, nella stagione sportiva 2024/2025, l’Eccellenza pugliese sarà costituita da un girone unico composto da 20 squadre. Nel 2025/2026 le compagini scenderanno a 18, per poi tornare a 16 nella stagione sportiva 2026/2027.

Per quanto riguarda l’impiego dei giovani, il Consiglio Direttivo ha sposato le direttive della Lega Nazionale Dilettanti ratificando all’unanimità, in vista della prossima stagione, l’obbligo di due soli under da utilizzare in Eccellenza e Promozione (un 2003 e un 2004).

Aboliti invece tutti gli obblighi per l’utilizzo degli under in Prima, Seconda e Terza Categoria, ritenuti ormai obsoleti. Le delibere saranno trasmesse alla Lega Nazionale Dilettanti in attesa di ricevere l’autorizzazione.

