Matera, Figliomeni: “Siamo delusi, ma anche orgogliosi”

(di Roberto Chito) “Dispiace, soprattutto perché la squadra meritava questi play off per come sono andate le ultime settimane. Abbiamo affrontato le prime quattro della classifica e dimostrato di essere all’altezza”. Sono le parole del ds biancoazzurro Giuseppe Figliomeni ai nostri microfoni.

“Come giusto che sia c’è un po’ di rammarico ma in queste quattro partite abbiamo ottenuto dei risultati importanti. La stagione? Il bilancio è comunque positivo. Abbiamo migliorato lo scorso campionato. Ovviamente, resta il rammarico di non essere riusciti ad agganciare i play off, ma lo step in più è stato fatto. E da questo punto di vista devo dire che ci sono delle ottime basi per il futuro”, continua il direttore sportivo dei biancoazzurri.

Se ci sono le basi per il futuro, adesso si aspetta di conoscere anche quello di Figliomeni: “A Matera mi sono a casa. Qui ho cominciato la carriera da ds, sono riconoscente. Attenderò cosa vorrà fare la società nelle prossime settimane e insieme valuteremo la situazione”.

Di seguito, l’intervista completa che il ds Giuseppe Figliomeni ha concesso ai microfoni di Antenna Sud subito dopo il pareggio contro la Team Altamura.

