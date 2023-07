Ufficiale: Brindisi, contratto biennale per Francesco Golfo

Ufficiale: Francesco Golfo è un calciatore del Brindisi. In carriera, l’esterno offensivo classe 1994 ha collezionato 308 presenze tra Serie C e D con 65 gol. In terza serie ha vestito le maglie di Picerno, Juve Stabia, Catania, Potenza e Trapani, con cui ha esordito in Serie B nella stagione 2019/20 (7 presenze). Golfo si è legato al Brindisi fino al 30 giugno 2025.

