Casarano, in arrivo l’ex Taranto e Bisceglie Edoardo Vona

La fase pre-stagionale del Casarano sta per entrare nel vivo. Venerdì 28 luglio la squadra si sottoporrà ai test atletici presso lo stadio Capurso, dove prenderà vita il raduno, mentre l’indomani si partirà alla volta di Polla, per il ritiro, sede in cui la squadra si allenerà fino al 13 di agosto, prima di tornare in Salento. Il diesse Francesco Montervino sta intanto dimostrandosi particolarmente attivo in ottica calciomercato, sia in entrata che in uscita. Dopo le ufficialità di Munoz, Cerutti, Gjonaj, e Versienti sembra in dirittura d’arrivo anche l’affare che potrebbe vedere da qui a breve Edoardo Vona in rossazzurro. Il difensore ex Taranto e Bisceglie pare sia pronto a tornare in Puglia dopo la breve parentesi che lo ha visto protagonista in Serie C, nella seconda metà dello scorso campionato, fra le fila della Recanatese. Dopo tre anni di professionismo, il centrale romano sembra sia pronto a ripartire dalla Serie D, categoria in cui vanta oltre 100 presenze in carriera.

Quello del classe ’96 non è però l’unico imminente arrivo. Piace infatti anche il giovane Francesco Lops, centrocampista 18enne di proprietà del Bari. Si lavora però non soltanto sul piano degli innesti, ma anche su quello delle conferme e degli addii. Come già reso noto nei giorni scorsi, Guastamacchia e Citro continueranno a vestire la casacca rossazzurra, mentre per Bocchetti e De Luca potrebbero aprirsi le porte della Lega Pro. I due sono attualmente in prova in Campania, rispettivamente con Juve Stabia e Sorrento. Anche Gaetano Navas potrebbe salutare pur restando in Puglia: il mediano 25enne piace al Bitonto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp