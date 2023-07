Barletta, occhi su un attaccante ex Serie A

BARLETTA – Un attaccante con diverse presenze in Serie A, con un’esperienza in Serie C nell’ultima stagione. Il Barletta avrebbe raggiunto un accordo con un calciatore di livello per l’organico biancorosso, ma il nome resta top secret negli ambienti della dirigenza.

L’ok sarebbe stato raggiunto fuori città nella serata di lunedì, con Mario Dimiccoli che attende martedì mattina il rientro di Luigi Pavarese nella sede operativa di via D’Annunzio. Il direttore tecnico aveva già annunciato durante la presentazione di Schelotto che il reparto offensivo rappresentava quello più risicato in termini numerici. Un nuovo arrivo si aggiungerebbe a Russo, Di Piazza e Glorioso, finora i tre nomi ufficializzati nel pacchetto avanzato.

L’obiettivo della dirigenza biancorossa sarebbe quello di annunciare il nuovo profilo nella conferenza stampa di mercoledì pomeriggio, durante la quale saranno presentati Marsili, Sapri, Venanzio e Lacassia. Non si molla, nel frattempo, la pista che porta ad Emanuele Santaniello: l’attaccante del Monopoli è partito in ritiro con i biancoverdi ma sta valutando proposte sia in Lega Pro, sia in Serie D.

In difesa, invece, si attendono gli annunci di Mario De Marino e Andrea Lobosco. I due giocatori hanno raggiunto l’accordo col Barletta durante la scorsa settimana e sono pronti a far parte del blocco biancorosso che comincerà il ritiro in sede il 31 luglio. Nei prossimi giorni attese novità anche sulla campagna abbonamenti, subordinata alla questione stadio e alla disponibilità di posti in gradinata.

