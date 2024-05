Gallipoli, via ai controlli sul corretto svolgimento della raccolta differenziata

Sono stati svolti nella giornata di lunedì e continueranno per i mesi successivi i controlli sulla raccolta differenziata, effettuati da parte della Polizia Locale, congiuntamente agli operatori ecologici e al DEC. Sono stati rilevati illeciti sul conferimento della raccolta differenziata che ha portato alla formalizzazione di dieci verbali da parte della Polizia Locale. I controlli hanno riguardato l’intero territorio, partendo dalle marine.

“Ieri mattina alcuni concittadini avranno visto, a ridosso dei propri portoni, i sacchi della differenziata non ritirati. Questo perché abbiamo scelto di continuare con quelli che sono i controlli relativi alla raccolta differenziata che, purtroppo, non sempre viene svolta correttamente – ha dichiarato il sindaco Stefano Minerva – Ricordo alla città intera che una corretta raccolta differenziata si traduce in premialità e in un costo ridotto della TARI: in poche parole, se conferiamo male, dobbiamo sostenere maggiori costi. Ritengo, però, una cosa poco onesta che il lavoro di tanti debba essere oscurato dalla negligenza di pochi, e che questi debbano poi incidere sulle tasche delle cittadine e dei cittadini perbene. Essere cittadini vuol dire anche assumersi la responsabilità del decoro della propria città: dobbiamo considerare Gallipoli come la nostra casa, da tutelare e da difendere”.

Aggiunge la consigliera delegata all’ambiente Rossana Nicoletti: “Abbiamo iniziato insieme al comando dei vigili urbani un controllo a tappeto su tutto il territorio, che interesserà non solo le zone principali della città e del centro storico ma anche le periferie, e soprattutto le marine. Puniremo chi conferisce le buste della spazzatura senza i mastelli, e chi non fa una corretta differenziata, perché per noi è importante mantenere il decoro e la pulizia all’interno della città. Per questo, è necessario la collaborazione di tutti quanti noi, dei cittadini e degli operatori del settore commerciale e della ristorazione. Ognuno di noi deve fare la sua parte. Ieri mattina abbiamo cercato di interloquire con i ristoratori del centro storico, e continueremo a farlo nei prossimi giorni. Quello che vogliamo far arrivare alla gente e che non solo è importante per una questione igienico sanitaria e di immagine, ma conviene tenere pulita la città”.

“È necessaria una verifica sui rifiuti, perché ogni lunedì si raccoglie l’indifferenziato: i controlli hanno fatto sì che emergesse di tutto e di più dalla raccolta. – conclude il consigliere delegato Silvio Antonio Cataldi – I cittadini che sbagliano verranno sanzionati e quindi si continuerà su questo percorso perché questo comportamento porta ad una percentuale diversa dei dati di raccolta”.

