Volley, la Prisma Taranto accoglie Wout D’Heer, talento belga

La Gioiella Prisma Taranto Volley rafforza il proprio roster con l’arrivo di un nuovo atleta di caratura internazionale: il belga Wout D’Heer. Nato a Dendermonde il 26 aprile 2001 e alto 202 cm, D’Heer è un promettente centrale nel panorama della pallavolo mondiale.

“Dopo tre anni bellissimi a Trento, sentivo il bisogno di mettermi alla prova con maggiore continuità. Taranto è una squadra che ha trovato il suo spazio in Superlega e rappresenta per me un’ottima opportunità per dimostrare le mie capacità in campo. Il nostro campionato è il più difficile al mondo, quindi sarà una stagione in cui ogni palla sarà importante. Le basi ci sono, spetterà a noi giocatori dare tutto ciò che abbiamo, sia fisicamente che mentalmente”, ha dichiarato D’Heer.

“Wout ha vissuto da protagonista le ultime stagioni di pallavolo ad alto livello e sarà di grande aiuto per trasmettere cultura del lavoro e mentalità vincente al resto della squadra. Siamo certi che le sue qualità di gioco al centro alzeranno il livello del team e che troverà presto un’ottima sintonia con Jan Zimmermann, rendendo il nostro sistema di attacco ancora più efficace”, ha detto il diesse Mirko Conversano.

