Volley, Cortina Express Imoco campione d’Italia U18F in Puglia

Cortina Express Imoco Volley si è laureata campione d’Italia U18 femminile battendo al tie break le pari età della Asd Volleyro’ Cdp al termine di un’esaltante settimana di BigMat Finali Nazionali giocate in Puglia. Un’autentica battaglia sportiva quella giocata tra le due squadre che ha messo in evidenza l’opposto veneto Adigwe Merit Chine autrice di ben 39 punti ed MVP della manifestazione.

Una vittoria arrivata dopo un’intensa stagione coronata dal tricolore che per la quarta volta consecutiva Imoco è stata capace di cucirsi e la gioia del tecnico veneto Stefano Gregoris è racchiusa nelle prime parole dopo la finale: “Una partita secondo me non bellissima dal punto di vista tecnico, ma molto bella dal punto di vista emozionale. Molto equilibrata, anzi disequilibrata nell’ordine di set: il primo nostro, il secondo loro, il terzo nostro ed il quarto ancora loro. Ed il tiebreak si sa è uno sparo, chi arriva più pronto alla fine, chi mette giù l’ultima palla vince. Io devo fare i complimenti alle mie ragazze, hanno fatto un bel percorso tutto l’anno. Questa era una squadra che se lo meritava tantissimo, composta, prima che da atlete importanti, da persone importanti, e quindi questo scudetto e veramente per loro”.

A uscire sconfitte dal campo, ma brave a tenere in piedi la gara fino al tie break, le ragazze di Casal de’ Pazzi che concludono sul secondo gradino del podio queste Finali, esperienza in queste Finali riassunta nelle parole di coach Luca Cristofani: “Sono molto orgoglioso di queste ragazze. Purtroppo la pallavolo alla fine e così, i dettagli fanno la differenza, loro nel momento decisivo hanno colto quell’attimo in più, però va bene. Le ragazze hanno un futuro importante, la nostra mission è portare tante atlete ad alto livello. Lo facciamo da anni ed anche in questo gruppo ce ne sono. Sono contento perché questo è un percorso che dura da due anni. Abbiamo affrontato un avversario estremamente buono che ha fatto secondo me un percorso importante come il nostro. Poi noi siamo comunque una piccola realtà che lavora molto dalle giovanili fino ad un buon livello. Mi pare che questa sia l’11ma finale consecutiva, l’importante è starci, poi quando lo fai e giochi alla pari fino alla fine è un buon segno. Loro oggi hanno avuto qualcosa in più e va bene così”.

Dopo 58 partite giocate, che hanno coinvolto i comuni di Castellana Grotte, Conversano, Fasano, Monopoli, Putignano e Turi, con palasport che hanno ospitato tifosi e appassionati provenienti da tutta Italia, con il prezioso supporto delle società Asd Fenix Monopoli, A.s.d. Revolution Turi, Grotte Volley Asd Castellana, A.s.d. Pallavolo Uisp’80 Putignano, Asd Volley Club Il Podio Fasano, Asd Real Volley Conversano e dei partner locali i D&F Cafè di Monopoli, Nettis Print di Acquaviva delle Fonti, Grotte di Castellana e Azienda Agricola Fratelli Lapietra, cala il sipario quindi sulle BigMat Finali Nazionali U18F che hanno assegnato lo scudetto alla Imoco Volley di fronte alla splendida cornice del Pala San Giacomo. Sul terzo gradino del podio Chieri che questa mattina ha battuto al tie break Anderlini Modena a Castellana Grotte.

E’ stata una settimana anche di racconti, come quello che Eleonora Lo Bianco, Imma Sirressi e Valeria Caracuta hanno fatto a Castellana Grotte in occasione di “Castellana Stories”, evento legato alle BigMat Finali Nazionali, per portare la propria esperienza alle giovani promesse della pallavolo pugliese.

La soddisfazione per la buona riuscita dell’evento è nelle parole del Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri: “E’ stata una lunghissima e meravigliosa settimana. Che la Puglia abbia risposto alla grande, spero che lo dicano poi le società coinvolte, anche se abbiamo onestamente già ricevuto complimenti. Tributo che ovviamente giro alla mia squadra che ha organizzato l’evento, che è qualcosa di fantastico, sono così bravi da far sembrare semplici cose che poi non lo sono. La Puglia continua ad essere protagonista, questo è il prologo perché poi la prima settimana di luglio ospiteremo gli europei U22 in provincia di Lecce. Siamo pronti per il prossimo evento. Il movimento funziona, la pallavolo si muove bene e sviluppa numeri importantissimi. Essere in questa zona della Puglia non era un caso. La cosa positiva, oltre al fatto del grande entusiasmo delle società coinvolte (cosa che in fondo ci aspettavamo) è stato quello altrettanto sentito delle amministrazioni, che dal primo momento hanno supportato il progetto e ci sono state accanto”.

A render possibile l’organizzazione delle Finali Nazionali, il prezioso supporto della Regione Puglia, con l’Assessorato allo Sport, come sempre vicina alle vicende sportive della FIPAV come dimostrato nel corso degli ultimi anni con i grandi eventi organizzati.

Non solo sport in queste BigMat Finali Nazionali ma anche sensibilizzazione su un tema purtroppo molto attuale come quello della violenza di genere, protagonista infatti è stato il progetto della Regione Puglia “Allenati contro la violenza” con la costante presenza di rappresentanti di centri anti violenza nei palasport delle finali.

La soddisfazione da parte della FIPAV è nelle parole del Consigliere nazionale Felice Vecchione, presente in Puglia in questa settimana di Finali: “La nostra è una federazione che ha investito tantissimo nel settore giovanile e credo che i risultati ci stiano dando ragione. Questa settimana, vedere oltre 500 ragazzi, atleti con i loro dirigenti e tecnici e famiglie, è stata una bellissima emozione che porteremo nella nostra mente e nel nostro cuore. Queste manifestazioni sono importantissime, dobbiamo essere presenti su tutto il territorio. È da sempre l’obiettivo principale che si è posto il nostro presidente federale, quello cioè di essere presenti sull’intero territorio proprio perché è lì che la pallavolo è presente e protagonista, in paesi, province e regioni, ed è quindi giusto ringraziarle per il loro attaccamento a questo nostro sport”.

La Puglia dà ora appuntamento a un altro grande evento di pallavolo giovanile femminile. Si giocherà in Salento, infatti, la Fase Finale dell’Europeo U22 femminile, tra Lecce e Copertino dal 1 al 6 luglio 2024.

I risultati

Finale 7°-8° Posto

Savino Del Bene V – Volley Bergamo 1991 3-1 (26/24 25/22 22/25 26/24)

Finale 5°-6° Posto

Us Torri – Cfv Tre-di 1-3 (24/26 25/15 24/26 18/25)

Finale 3°-4° Posto

Moma Anderlini Mo – Club76 Reale Mutua Fenera Chieri 2-3 (25/22 23/25 25/23 19/25 10/15)

Finale 1°-2° Posto

Cortina Express Imoco Volley – Asd Volleyro’ Cdp 3-2 (25/20 18/25 25/19 19/25 15/10)

Per rivedere la finale -> https://www.youtube.com/live/ da2qVnNxfqo?feature=shared

Tabellino Finale 1°-2° Posto

Cortina Express Imoco Volley: Amoruso 13, Marchesini 4, Adigwe 39, Visentin 5, Orlandi 10, Coba 2, Feduzzi L., Arici L., Bacchin, Moroni 3, Corbanese, Manda. N.e. Zussino, Novello. Gregoris All.

Asd Volleyro’ Cdp: Allaoui 3, Esposito 15, Franceschini 13, Vighetto 11, Fusco 10, Monaco 12, Bonafede L., Camerini 1, Lari. N.e. Lerario L., Talarico, Martinelli, Hernandez, Ndoye. All. Cristofani.

Arbitri: Lunardi Gabriele, Cassone Clarissa.

Cortina Express Imoco Volley: 6 a, 14 bs, 8 mv, 34 et.

Asd Volleyro’ Cdp: 5 a, 13 bs, 11 mv, 26 et.

La squadra campione d’Italia

Cortina Express Imoco Volley: Adigwe Merit Chinenyenwa, Amoruso Giorgia, Arici Elena, Bacchin Anna, Coba Angela, Corbanese Elisa, Feduzzi Alice, Manda Alessia, Marchesini Dalila, Moroni Sofia, Novello Gaia, Orlandi Lea, Visentin Arianna, Zussino Vanessa. Gregoris Stefano (1 All.), Cervesato Francesco (2 All.)

I premi individuali:

Miglior palleggiatrice: Allaoui Safa (Asd Volleyro’ Cdp)

Miglior libero: Bonafede Carola (Asd Volleyro’ Cdp)

Miglior attaccante: Adigwe Merit Chine (Cortina Express Imoco Volley)

Miglior centrale: Monaco Maia Carlo (Asd Volleyro’ Cdp)

MVP: Adigwe Merit Chine (Cortina Express Imoco Volley)

Classifica Bigmat Finali Nazionali U18f 2024

1. Cortina Express Imoco Volley

2. Asd Volleyro’ Cdp

3. Club76 Reale Mutua Fenera Chieri

4. Moma Anderlini Mo

5. Cfv Tre-di

6. Us Torri

7. Savino Del Bene V

8. Volley Bergamo 1991

9. Vero Volley Torneria Colombo

10. Libertas Fc/mosaico Ra

11. Spazio Conad Busnago

12. Volley Academy Wekondor Ct

13. Argentario P. Vollei Tn

13. Volley Friends Roma

13. Sis*med Cutrofiano

13. Cogovalle

13. As Pd Montelupo

18. Cbf Balducci-paoloni Macerata

18. Luvo Barattoli Arzano

18. School Volley Perugia

18. Gada Pescara Project

18. Raffaele Arpaia Lamezia

23. Fisiopro Nuova Pallavolo Cb

23. Pallavolo Alfieri

23. Ssv Bozen

23. Psa Matera Volley

23. Cogne Aosta Volley

Albo D’oro U18F

2023/24 Cortina Express Imoco Volley

2022/23 Imoco Volley

2021/22 Imoco Volley

2020/21 Imoco Volley San Donà di Piave

2018/19 VolleyRò Casal de’Pazzi

2017/18 VolleyRò Casal de’Pazzi

2016/17 VolleyRò Casal de’Pazzi

2015/16 VolleyRò Casal de’Pazzi

2014/15 VolleyRò Casal de’Pazzi

2013/14 VolleyRò Casal de’Pazzi

2012/13 GSO Pall.Villa Cortese

2011/12 GSO Pall.Villa Cortese

2010/11 GSO Pall.Villa Cortese

2009/10 Joy Volley Vicenza

2008/09 Anderlini&Sassuolo

2007/08 Ottica Padrin Vicenza

2006/07 Amatori Orag Varese

2005/06 Più Sport Vicenza

