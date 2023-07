Doppio colpo Virtus Francavilla: firmano Nicoli e Artistico

Doppio colpo per la Virtus Francavilla. In giornata, come anticipato da Antenna Sud, sono arrivate le firme di Gabriele Artistico, attaccante, classe 2002, prelevato a titolo definitivo dal Parma e di Simone Nicoli, terzino, talento purissimo, prelevato dal Prato.

