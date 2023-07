Bari, domani la partenza per il ritiro di Roccaraso: 25 i convocati di Mignani

Il Bari ha reso noto l’elenco dei convocati per il ritiro di Roccaraso che scatterà ufficialmente nella giornata di domani: in 25 gli uomini a disposizione di mister Mignani che portà con sé in Abruzzo i giovani Lops e Chucwu, oltre ai tanti rientri dai prestiti (destinati comunque a lasciare il club biancorosso in estate).

Di seguito, la lista completa degli arruolabili, lista che presto si arricchirà delle presenze di Celiento e Caprile (che raggiungeranno il gruppo nei prossimi giorni):

Portieri: Frattali, Pellegrini, Polverino

Difensori: Bosisio, Di Cesare, Dorval, Mane, Matino, Perrotta, Pucino, Ricci, Vicari, Zuzek

Centrocampisti: Bellomo, Benali, D’Errico, Faggi, Lops, Maiello, Maita, Rossetti

Attaccanti: Cheddira, Chukwu, Morachioli, Scheidler

