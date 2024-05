Picerno, Longo: ‘Saremo più maturi rispetto al passato’

(Di Lorenzo Ruggieri) Outsider contro favorita. Picerno-Crotone metterà di fronte compagini partite con obiettivi diversi, sovvertiti dall’esito della regular season. Alla vigilia dell’esordio nei playoff, il tecnico dei lucani Emilio Longo indica la strada da seguire: “Domani i ragazzi vorranno testimoniare la voglia e l’attaccamento al progetto tecnico. Ci porteremo in dote i 117 punti totalizzati negli ultimi due anni, frutto di lavoro, sacrificio, umiltà e ambizione. Sarà un bel duello, sfideremo la migliore squadra ai nastri di partenza di questi playoff. Avere due risultati su tre a disposizione non è un vantaggio. Giocheremo con umiltà e spavalderia, cercando di mettere in difficoltà una squadra sulla carta migliore della nostra. Tra la teoria e la realtà, però, c’è il campo e domani cercheremo di passare il turno. È giusto che ci sia pressione ma proveremo ad essere più maturi rispetto allo scorso anno”.

