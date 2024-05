Picerno, Esposito e Maiorino: ‘Vietato sbagliare atteggiamento’

(Di Lorenzo Ruggieri) Emmanuele Esposito incarna l’animo e lo spirito del Picerno. Partito dall’Eccellenza, il calciatore campano è pronto a vivere i playoff da protagonista con la casacca rossoblù, ormai una seconda pelle per il capitano: “Abbiamo preparato al meglio la sfida contro il Crotone e cercheremo di fare la nostra partita, sperando in un esito diverso rispetto alle precedenti. La squadra è tranquilla e accetterà qualsiasi responso dal campo. I due risultati su tre a disposizione possono essere un’arma a doppio taglio e possono giocare brutti scherzi, per questo non dobbiamo sbagliare l’approccio. Il pubblico è sempre stato fantastico, sono qui da 11 anni e ci ha sempre supportati, sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte. Vedendo la squadra lottare fino alla fine, i tifosi accetteranno qualsiasi verdetto”.

Dopo aver vissuto una stagione travagliata, condizionata dagli infortuni, Pasquale Maiorino vuole incidere sul percorso del Picerno nei playoff. Il fantasista tarantino è una delle frecce nell’arco di Longo e la sua qualità può risultare decisiva nella sfida contro il Crotone: “Per esperienza, non possiamo sbagliare l’atteggiamento”, ha avvisato l’ex Virtus Francavilla alla vigilia del match contro i pitagorici: “Queste partite sono sempre delicate e ce la metteremo tutta per passare il turno. È stata una stagione difficile, ho saltato tutto il girone d’andata per infortunio. La mia condizione fisica, però, migliora partita dopo partita”.

