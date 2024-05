Bari-Brescia, sale la tensione: il presidente De Laurentiis sotto scorta

Sale la tensione verso la gara Bari-Brescia, in programma venerdì sera allo stadio San Nicola. Una gara da vincere a tutti i costi per la formazione biancorossa, che in caso di pareggio o sconfitta potrebbe finire in Serie C senza passare dai playout. Il clima che sta precedendo il match è rovente, con le forze dell’ordine che sono al lavoro per ricostruire l’aggressione al direttore sportivo Ciro Polito all’autogrill di Occhiobello, condannata dalla società con un comunicato ufficiale. Aumentate anche le misure di sicurezza nei confronti del presidente Luigi De Laurentiis, a cui sarebbe stata assegnata una scorta. Non il clima ideale per una partita di calcio, con la squadra chiamata ad una vittoria che potrebbe distendere, almeno per qualche giorno, gli animi.

