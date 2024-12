Barletta-Ginosa 1-0, le voci del dopogara

BARLETTA – Il Barletta la spunta a fatica contro il Ginosa, il gol di Lattanzio nel finale regala i tre punti ai biancorossi che chiudono il girone d’andata a 51 punti, a +15 sul secondo posto in attesa del match della Polimnia.

Nel postpartita interviene il club manager del Barletta, Bartolo Lorusso: “Ho apprezzato l’approccio e le occasioni create, devo fare i complimenti alla compattezza del Ginosa – spiega il dirigente – abbiamo sofferto il fatto di non averla sbloccata subito e contro queste squadre può subentrare un po’ di frenesia. Abbiamo gli elementi per giocare con serenità fino alla fine e siamo stati premiati. Ora concentrazione massima sull’UC Bisceglie”. Un passaggio anche sul mercato: “Siamo a posto così, ma non escludiamo ulteriori valutazioni fino alla chiusura della finestra invernale”.

In sala stampa anche il rientrante Esteban Giambuzzi: “Importa il risultato anche quando la prestazione non è eccellente – spiega l’argentino – sono contento di aver contribuito con il mio rientro in campo, non è stato facile convivere con l’infortunio ma adesso sono pronto per guardare al futuro e far parte del Barletta che scende in campo. Testa all’UC Bisceglie, bisogna essere sul pezzo in questo tour de force”.

