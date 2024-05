Roma – Una vetrina per i produttori locali, ma non solo. Un percorso che vuole ridisegnare

il Turismo EnoGastronomico Italiano grazie ad un sistema di reti identificate e mappate italiane e internazionali.

Dopo Roma, New York e Madrid, l’esclusivo evento itinerante per il Turismo Enogastronomico Italiano, Iteg sbarca a Lecce e per l’occasione, riapre le sale e il giardino del Circolo Cittadino.

Un progetto che guarda alla sostenibilità, l’inclusione, anche alimentare, e rientra tra i 17 obiettivi dell’agenda 2030, attorno ai quali si snoda il lavoro dei Teams. Ottimizzare l’Incoming, l’export, la formazione, la comunicazione anche quella dei giornalisti per un mondo in continua evoluzione

