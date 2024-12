“Follow the money”, La Dia presenta il suo calendario

Roma – “Segui i soldi, troverai la mafia”. Viene ricordato così il metodo messo a punto da Giovanni Falcone per colpire il tallone d’Achille dei clan, rappresentato dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. E’ il motto che ha ispirato la creazione del nuovo calendario della Dia. L’edizione di quest’anno delinea un percorso visivo che parte dal passato e guarda al futuro. Alle nuove tecnologie e come le criminalità organizzata si evolve per consolidare ed ampliare il proprio potere usando il volto pulito di chi è, o sembra, un imprenditore sano e non lo è. Il dark web insieme alle criptovalute, sono alcuni dei fattori su cui più la Commissione Antimafia sta lavorando perché la nuova frontiera della criminalità organizzata passa da lì. Fondamentali per la lotta al “malaffare” rimangono le intercettazioni

