Giochi Mediterraneo, Giorno: ‘Centrodestra ha accumulato solo ritardi’

“In questi giorni il centrodestra ha raccontato la storiella di aver “salvato” i Giochi del Mediterraneo. Sinceramente, e con tutto il rispetto istituzionale, non capiamo davvero cosa avrebbero salvato. I decreti per le risorse per le opere pubbliche sono in sospeso da un anno e mezzo”. Lo dichiara in una nota Mattia Giorno, ex consigliere comunale di Taranto ed esponente del PD.

”I ministri di questo Governo avrebbero dovuto sbloccare le risorse 18 mesi fa e invece gli esponenti locali di Fratelli d’Italia e Forza Italia, insieme con Ferrarese, raccontano qualcosa che di vero ha ben poco. E se a questo ci aggiungiamo che il 90% del masterplan è rimasto identico e che i progetti non hanno fatto quasi nessun passo in avanti rispetto a un anno fa (quando il commissario è stato nominato) il dubbio diventa ancora più grande. Cosa avrebbero salvato quindi? Noi notiamo solo 18 mesi di ritardo e giustificazioni”, aggiunge Giorno.

”Ora, siccome tutti, tutti, vogliamo che i Giochi si realizzino, auspichiamo che il lavoro del Commissario produca rapidi risultati per il bene di Taranto e la sua reputazione, senza troppe cerimonie. Su una cosa, invece, ha ragione l’On De Palma, ossia che a Taranto è in arrivo una pioggia di soldi. Di questo siamo contenti perché ci abbiamo lavorato negli anni e i primi risultati iniziano a vedersi. Ci auguriamo, sempre per il bene del territorio, che vengano spesi bene e in trasparenza, motivo per cui chiediamo alle autorità competenti la massima attenzione e allerta”, conclude Mattia Giorno.

