“Mettiamo in fila i fatti almeno dal punto di vista cronologico: il commissario Ferrarese è stato nominato 11 mesi fa dopo che il Governo ha sprecato ulteriori 6 mesi per arrivare alla nomina del Commissario stesso”, scrive in una nota Lucio Lonoce, consigliere comunale di Taranto, a proposito dei Giochi del Mediterraneo.

”Se anziché perdere tutto tempo tra polemiche, nomine, nuovo Comitato, sentenza della Corte Costituzionale, nuovo masterplan (quasi identico al precedente) e proclami avessero firmato da subito i decreti, oggi saremmo già con i primi cantieri e invece abbiamo sprecato 18 mesi”, sottolinea.

“La politica che non sa avvalersi dei risultati ha bisogno di mistificare i fatti e giocare sul tempo trascorso per ingannare i cittadini, ma nessuno speculi sulla storia e il lavoro dei Giochi che noi abbiamo ben chiara avendo lavorato intensamente alla riuscita della manifestazione quando sedevamo nella maggioranza che fu di centro sinistra”, aggiunge Lonoce.

”Mi lascia poi incredulo la difesa a oltranza di alcuni esponenti politici eletti nel centrodestra, i quali a questo punto bene farebbero a gettare la maschera ed entrare in maniera ufficiale nella maggioranza dell’amministrazione comunale che è ben salda al centro destra”, conclude Lucio Lonoce.

