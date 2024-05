Lavori all’ospedale di Ostuni, ‘Si registrano progressi’

Nuovo sopralluogo all’ospedale di Ostuni, nella mattinata di lunedì 6 maggio, per valutare lo stato dei lavori della nuova piastra. La visita, guidata dagli ingegneri Ammirabile e Rini, ha coinvolto numerose figure chiave, tra cui Murizio De Nuccio, direttore generale ASL Brindisi, e Tommaso Gioia, consigliere per la sanità regionale.

Durante l’ispezione, è emerso il progresso dei lavori del primo piano, destinato alla rianimazione, con un obiettivo di completamento entro l’anno. Il secondo piano, invece, ha visto l’affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione e la direzione dei lavori.

L’obiettivo primario rimane quello di completare l’edificio e riorganizzare i servizi per garantire un’ottima funzionalità e integrazione con le strutture esistenti, per una maggiore comodità ed efficienza per gli utenti.

Tommaso, Gioia, consigliere per la sanità della Regione Puglia, ha espresso soddisfazione per i finanziamenti ottenuti, che permetteranno di portare a termine i lavori entro i tempi previsti. Un impegno che ha visto la collaborazione di varie figure politiche e amministrative.

Giuseppe Sgura, segretario cittadino di Con, ha sottolineato l’impegno concreto verso l’ospedale di Ostuni e ringraziato coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo.

Un ulteriore obiettivo è quello di implementare nuovi servizi ambulatoriali nel distretto di Ostuni, per migliorare l’offerta sanitaria per la città e l’area circostante. Con il dialogo e la collaborazione, si mira a rendere la struttura ospedaliera più adatta alle esigenze dei cittadini.

