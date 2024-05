Regione Puglia, quasi 44 milioni per 4 nuovi treni

La Regione Puglia ha autorizzato una variazione al bilancio regionale 2024 e pluriennale 2024/2026, al fine di assicurare il finanziamento pari a 43,9 milioni n favore di Trenitalia per l’acquisto di 4 treni. Fornitura in realtà già acquistata dalla società entro il termine ma costata più di quanto previsto nel piano di investimento tra Mit e Regione Puglia. Motivo per cui si è reso necessario rimodulare la spesa.

