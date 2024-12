Un B&B su 5 è irregolare: maxi controlli dei Nas

Un bed & breakfast su cinque in Italia opera fuori dalle regole. A svelarlo sono stati i carabinieri del Nas, che hanno condotto una vasta campagna di ispezioni su oltre 1.000 strutture ricettive in tutto il Paese. Più di 200 B&B sono risultati irregolari, con violazioni che vanno dalla mancanza di autorizzazioni al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Clamoroso il caso di Pescara, dove i militari hanno scoperto un B&B abusivo allestito all’interno di un garage privato. Particolare attenzione è stata rivolta ai controlli a Roma, in vista dell’imminente Giubileo, periodo che vedrà l’arrivo di migliaia di turisti e pellegrini. Nella Capitale, su oltre 30 strutture ispezionate nell’ultima settimana, 7 sono risultate non in regola.

Complessivamente, sono state accertate 289 violazioni amministrative e 31 penali. Le autorità hanno segnalato 174 persone all’amministrazione locale e 23 alla magistratura, con sanzioni per oltre 155 mila euro. Dieci strutture, per un valore di circa 3,5 milioni di euro, sono state sequestrate o chiuse. Tra i casi più eclatanti, la sospensione della licenza a un B&B in provincia di Asti per mancanza di autorizzazioni e il sequestro di una struttura nel centro storico di Palermo che, sotto la facciata di B&B, celava un vero e proprio albergo con 22 camere e circa 100 posti letto.

Durante i controlli sono stati anche sequestrati 60 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione. “La proliferazione incontrollata di B&B è un fenomeno in crescita, soprattutto nelle principali città turistiche italiane come Roma, dove sarà presto inaugurato l’Anno Giubilare,” si legge in una nota del Nas.

Il fenomeno alimenta il dibattito sull’overturism e gli affitti brevi, con sempre più città che chiedono misure più rigide per tutelare i residenti e la qualità dell’offerta turistica.

