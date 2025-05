Torino, Vanoli: “Lecce campo storicamente ostico, serve mentalità”

L’allenatore: “Al Via del Mare due retrocessioni, ricordiamocelo quando scenderemo in campo”

Paolo Vanoli, tecnico del Torino, ha presentato in conferenza stampa la trasferta in programma domani sera sul campo del Lecce, evidenziando l’importanza dell’impegno nonostante l’obiettivo stagionale ormai fuori portata: “Non vinciamo da tre gare, vogliamo tornare a fare punti. Il decimo posto non vale molto, ma può aiutarci ad allenare una certa mentalità”.

L’allenatore granata ha anche ricordato la particolare storia che lega il Torino allo stadio Via del Mare, teatro di due retrocessioni nel 1989 e nel 2000: “È un campo storicamente difficile per il Toro. Ho condiviso con i ragazzi questo aspetto per far capire loro che bisogna affrontare la gara con il giusto approccio”.

Interpellato sul recente successo del Bologna in Coppa Italia, Vanoli ha colto l’occasione per una riflessione più ampia: “Ci sono club che possono contare su ampie risorse economiche, e altri che lavorano attraverso idee e programmazione. È quello che vogliamo fare anche noi”. Non è mancato un pensiero personale per il tecnico vincitore: “Faccio i complimenti a Vincenzo Italiano, abbiamo giocato insieme e sono felice per lui. Portava il peso di tre finali perse e meritava questa soddisfazione”.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Vanoli ha annunciato l’assenza di Coco, in dubbio anche per l’ultima giornata contro la Roma: “Non ci sarà, valuteremo settimana prossima. Intanto voglio vedere all’opera alcuni giovani: devono essere pronti a partire dall’inizio o entrare a gara in corso. Chi gioca lo fa perché ha qualità e può dare un contributo”.

Un messaggio chiaro, quello del tecnico, che guarda alla crescita della squadra anche attraverso le ultime uscite stagionali, consapevole dell’importanza di costruire basi solide per il futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author