Torre Guaceto confermata tra le migliori 30 riserve marine del mondo

Simbolo di eccellenza, resta nell’élite mondiale delle aree protette

L’Area Marina Protetta di Torre Guaceto è stata ufficialmente riconfermata tra le migliori 30 riserve marine del pianeta dal Marine Conservation Institute, superando con successo la revisione quinquennale prevista dal prestigioso programma Blue Parks. Si tratta di un riconoscimento attribuito solo a un’esigua minoranza delle oltre 11mila AMP esistenti nel mondo, tra cui appena tre in Europa.

La riconferma attesta l’elevato valore ecologico, la qualità della gestione e l’efficacia delle misure di protezione adottate nella riserva. Torre Guaceto si distingue per l’elevata integrità ecologica, la biodiversità marina e una governance efficiente, equa e trasparente, rientrando a pieno titolo nella rete globale di aree rifugio essenziali per la resilienza degli ecosistemi marini.

“Torre Guaceto rappresenta un modello virtuoso in cui tutela ambientale e sviluppo sostenibile convivono in equilibrio”, ha dichiarato il presidente della Regione Michele Emiliano, sottolineando come il riconoscimento sia “attestazione del valore delle strategie adottate per la salvaguardia degli habitat marini”.

Grande soddisfazione anche da parte dell’assessora all’Ambiente Serena Triggiani, che ha evidenziato il ruolo guida della Puglia nella difesa e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, citando anche il recente riconoscimento del Parco dell’Alta Murgia come Geoparco Mondiale UNESCO.

“La nostra AMP si conferma un riferimento mondiale per la protezione della fauna marina”, ha aggiunto il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta, che ha ribadito l’impegno su protezione attiva, gestione partecipata e rigore scientifico.

Il riconoscimento sarà celebrato ufficialmente alla prossima Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, in programma dal 9 al 13 giugno a Nizza, dove Torre Guaceto sarà citata tra le aree che hanno mantenuto lo status di eccellenza ambientale anche dopo cinque anni.

